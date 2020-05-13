Європарламент терміново проголосує питання про надання Україні 1,2 млрд євро

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 22:37, 13.05.2020 Оновлено: 00:24, 14.05.2020

Європейський парламент за прискореною процедурою проведе голосування щодо надання Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.

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Термінове голосування відбудеться 15 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Результати будуть оголошені пізно увечері того ж дня, голосуватимуть депутати дистанційно.

Якщо Європарламент схвалить допомогу, її має ще затвердити Рада Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі анонсували надання Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії ще у квітні.

Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу "безпрецедентною в такі важкі часи".

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