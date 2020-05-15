Європарламент схвалив 1,2 млрд євро для боротьби України з наслідками COVID-19

Антон Малиновський Mакроекономіка 19:26, 15.05.2020 Оновлено: 21:32, 15.05.2020

Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні €1,2 млрд на боротьбу з економічними наслідками пандемії COVID-19.

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Як повідомляє Інтерфакс, "за" проголосували 547 євродепутатів, "проти" – 93. Наступним кроком стане затвердження в Раді ЄС. Поряд з Україною допомогу отримають ще дев'ять країн – в загальній сумі на €3 млрд.

Албанія отримає €180 млн, Боснія і Герцеговина – €250 млн, Грузія – €150 млн, Йорданія – €200 млн, Косово – €100 млн, Молдова – €100 млн, Чорногорія – €60 млн, Північна Македонія – €160 млн , Туніс – €600 млн.

Ці кошти надійдуть у формі позик на вигідних, як стверджує Єврокомісія, умовах протягом 12 місяців. Виплата здійснюватиметься в два етапи, а на погашення кредиту дається 15 років.

Європарламент схвалив 1,2 млрд євро для боротьби України з з наслідками COVID-19

Перші €600 млн надійдуть відразу ж після схвалення Радою ЄС, а друга половина буде виділена пізніше під конкретні умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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