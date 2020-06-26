Європі загрожує серйозна друга хвиля коронакризи – Лагард

Країни Європи, ймовірно, пройшли найважчий етап економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. При цьому можлива серйозна друга хвиля.

Про це сказала в п'ятницю, 26 червня, глава Європейського центробанку Крістін Лагард, повідомив Reuters.

"Ми, ймовірно, пройшли найнижчу точку, і я говорю про це з деякою тривогою, тому що, звичайно, може початися серйозна друга хвиля", – сказала Лагард.

Згідно з базовим сценарієм ЄЦБ, після більш ніж двомісячного весняного карантину економіка ЄС може скоротитися на 8,7% у 2020 році.

"Авіаіндустрія, індустрія туризму і готелів, індустрія розваг вийдуть з цього процесу відновлення в іншій формі, і деякі з них, ймовірно, постраждають непоправно. Але це також буде трансформація, тому що будуть галузі, які виникнуть з цих змін", – додала Лагард .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%. Як повідомляє прес служба НБУ, головною причиною стали карантинні обмеження, введені через пандемію коронавируса.

Український ВВП в 2020-му може впасти більш ніж на 8%: конкуренція на ринку праці виросте, хтось втратить частину зарплати, а 12,6% зовсім залишаться без роботи. При цьому за ті ж товари і послуги доведеться платити на 7% більше. Такий прогноз для України склав МВФ.