ЄС заборонив курятину з України через спалах пташиного грипу: названо причину хвороби

Пташиний грип в Україні виявили в Миколаївській та Київській областях. В результаті ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс і Японія повністю обмежили імпорт української курятини.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила глава Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька. Причина захворювання за попередніми результатами розслідування – дикий перелітний птах.

"Наразі Саудівська Аравія, Молдова, Ізраїль експортують продукцію птахівничої галузі із обмеженнями, які стосуються десятикілометрової зони навколо спалаху. ОАЕ - експортує нашу продукцію із обмеженнями, які стосуються радіусу 25 кілометрів від спалаху. САО Гонконг, Білорусь, Казахстан обмежили експорт з Миколаївської області. Однак, ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс, Японія обмежили експорт з території всієї країни", – повідомила Магалецька.

Українська влада веде переговори з представниками ЄС, Сінгапуру, Японії та інших країн про визнання зонування. "Робота ведеться в non-stop режимі при із підтримкою МЗС та відповідних дипломатичних установ. Після випадку в Київській області переговорної роботи значно збільшиться", – додала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Новоматвіївське Новодеського району Миколаївської області виявили пташиний грип. Небезпечну хворобу знайшли в курей домогосподарств, що належать місцевим жителям.

Наявність РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5 підтверджено лабораторним аналізом відібраних зразків. Село закрили на карантин. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Новоодеської районній держадміністрації провела засідання, рішенням якої село визначено неблагополучним пунктом.