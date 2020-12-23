ЄС вимагає український ліс: яке насправді рішення ухвалив арбітраж і що далі

Україна виграла перший в історії арбітражний спір з ЄС. Ми довели, що маємо право забороняти експорт лісу. Деякі експерти по-своєму трактують висновок суду. Він складається всього з двох частин: забороняти експорт лісу можна, мораторій 2005 року законний; мораторій 2015-го потрібно переписати, зараз він діє з порушеннями.

Про те, як на українцях відобразиться рішення і що про нього треба знати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна виграла Арбітраж, але мораторій все одно доведеться переписати

Відразу ж після ухвалення рішення в Єврокомісії заявили, що вони виграли спір з Україною, мовляв, мораторій на експорт лісу потрібно скасувати якомога швидше. Водночас в українському Кабміні озвучили протилежні висновки: заборона законна, але її треба переписати.

Згідно з рішенням Арбітражу:

Україна має право забороняти експорт лісу;

заборона, яку ввели 2005-го, відповідає міжнародним зобов'язанням і правам України;

заборона, яку ввели 2015-го, не відповідає Угоді про Асоціацію з ЄС; її потрібно просто переписати.

У чому каверза? У законі від 2015 року народні депутати вказали як одну з причин заборони на експорт – захист власного виробника, економічних інтересів України. Таке формулювання й стало причиною того, що Арбітраж назвав цю заборону незаконною, але визнав правомірність попереднього обмеження.

Тобто, якщо ввести новий мораторій, у якому замість захисту економічних інтересів прописати як мету збереження лісу й порятунок екології, проблем із забороною не буде.

Україна має право вводити заборону на експорт лісу trade.ec.europa.eu

"Арбітраж визнав право України вводити заборону на експорт лісу. Це головне. Закон від 2015 року треба переписати в консультації з міжнародними партнерами. Зараз у ньому зроблено великий акцент на захисті вітчизняного виробника, тому його і визнали таким, що не відповідає Угоді про Асоціацію. Україна має широкі можливості для того, щоб удосконалити документ у рамках реформи", – розповіли OBOZREVATEL в Міністерстві розвитку економіки й торгівлі.

"Ліс наш, і це доведено судом... Зі ставлення прем'єрів до експорту лісу можна сказати, чиї інтереси вони відстоювали: міжнародних компаній чи держави. І якщо вони за міжнародні компанії, то, може, їм там і працювати", – розповів один із авторів обмеження екснардеп Микола Томенко в коментарі OBOZREVATEL.

В ЄС же намагаються захистити власні компанії, яким потрібна українська деревина для виготовлення меблів тощо. Наприклад, згідно з дослідженням Earthsight, вироби, які продають в IKEA (шведська компанія з представництвами в усьому світі) зроблені з контрабандного карпатського лісу.

Неконтрольована вирубка може призвести до екологічної катастрофи. Коли українські Карпати замість надбання перетворяться на ганьбу України. Ліс, що "лисіє", можна роздивитися навіть на знімках із космосу.

Що рішення означає для України:

строки перегляду мораторію 2015-го залежать від України;

не дозволяти вивезення певних порід дерев для збереження лісового ресурсу можна, але повністю заборонити експорт для "захисту виробника" – не можна;

норми нового мораторію потрібно буде обговорювати з ЄС, аби в майбутньому це не суперечило Угоді про Асоціацію.

Без мораторію обійтися не вийде: Україна ризикує залишитися без лісів

Державне агентство лісових ресурсів переможно рапортує: вирубка лісу знижується. При цьому реальну ситуацію відстежити майже неможливо: ліс знищують стихійно, його вивозять під виглядом дров, контрабандою доставляють в країни ЄС.

Як уже писав OBOZREVATEL, порушення відбуваються на всіх рівнях і часто ті, хто повинен контролювати вирубку, самі ж на ній і заробляють. Наприклад, дружині начальника Львівського обласного управління лісового господарства Анатолія Дейнеки належить компанія "Грінвуд", яка займається оптовою торгівлею лісоматеріалами.

Ось лише кілька висновків, які озвучили британські дослідники Earthsight (вони вивчали проблему вирубки українських лісів протягом 18 місяців):

IKEA продає стільці з бука, який незаконно рубають в українських Карпатах;

дерева з України також використовують для виготовлення гратчастого крісла Terje і найпродаванішого обіднього крісла Ingolf;

2019 року для виробництва продукції було використано 21 млн кубометрів колод; укладені в стик, вони сім разів опережуть Землю.

Якщо в Україні повністю зняти мораторій на експорт лісу, деревини може не вистачити для українських виробників, а ліс почне "лисіти" з новими темпами. За різними оцінками, дерев за активної вирубки може вистачити на 10-30 років. Опісля – країна фактично залишиться без своїх "легень".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації аудиту країни заявив, що тільки на лісах, розвитку власної деревообробної промисловості Україна може заробити близько 40 млрд грн. Водночас зовнішні кредити, взяті за всі роки незалежності, становлять близько 42 млрд доларів.

Якщо не забороняти експорт сировини та не сприяти розвитку власного виробництва з доданою вартістю, Україна ризикує залишитися сировинним додатком розвинених країн, який завжди потребуватиме дешевих кредитів від ЄС, МВФ і США.