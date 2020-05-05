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6 травня • оновлено в 07:09
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/ Mакроекономіка

ЄС виділить на допомогу сусідам три мільярди: найбільше хочуть дати Україні

7.3т
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Рада Європейського Союзу дозволила виділити три мільярди євро допомоги (дешеві кредити) країнам-сусідам для боротьби з наслідками економічної кризи, яка викликана поширенням коронавірусу. Україна може отримати 1,2 млрд євро з цієї суми.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС на офіційному сайті. Тепер країни повинні укласти з ЄС меморандум про взаєморозуміння. Текст повинен затвердити Європейський парламент і Рада ЄС.

Хто і скільки отримає:

  • Албанія: 180 млн євро;

  • Боснія і Герцеговина: 250 млн євро;

  • Грузія: 150 млн євро;

  • Йорданія: 200 млн євро;

  • Косово: 100 млн євро;

  • Молдова: 100 млн євро;

  • Чорногорія: 60 млн євро;

  • Північна Македонія: 160 млн євро;

  • Туніс: 600 млн євро;

  • Україна 1200 млн євро.

Посли схвалили пропозицію Комісії надати макрофінансову допомогу в розмірі до 3 мільярдів євро десяти партнерам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.

"Зараз, більш ніж будь-коли, абсолютно необхідно, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у подоланні економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи", – цитує пресслужба міністра фінансів Хорватії Здравко Марич.

Кошти будуть доступні протягом дванадцяти місяців і будуть виплачуватися двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років. Допомога буде залежати від меморандуму про взаєморозуміння, який буде узгоджений між кожною з країн-партнерів та Комісією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
ВВП
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Белый господин
Белый господин
Кредит придётся возвращать...
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Это,конечно,хорошо,но главное,чтобы эти деньги не разошлись по карманам,как при порохе,а пошли на пользу народу.
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