ЄС пообіцяв Україні кредит після виконання умов

Україна отримає від Європейського Союзу макрофінансову допомогу (дешевий кредит) на 1,2 млрд євро. Гроші розділять на два рівних транші, перший нададуть одразу після набуття чинності угоди, а другий – після виконання Україною низки умов.

Про це повідомляє газета Верховної Ради "Голос України". Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною низки спеціальних умов і після відповідної оцінки Єврокомісією.

Відповідні документи були підписані в рамках робочого візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Брюссель. Разом із главою уряду в робочій поїздці беруть участь міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови за кредитною програмою stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.