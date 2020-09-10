ЄС платить Росії мільярди і без "Північного потоку-2", – німецький депутат про нові санкції
Представник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід заявив, що Берлін не мусить підтримувати ідею зупинки будівництва "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Замість цього Німеччина має розглянути персональні санкції, про це політик заявив в інтерв'ю DW. "Цей проєкт довгий час перебував на стадії планування і тепер практично завершений. А нафтогазові ембарго – це двобічна міра. Ми залежимо один від одного. І зупинка "Північного потоку-2" не означала б, що у Росії не буде доходів від експорту нафти і газу. Американці і європейці купують газ і нафту в Росії на мільярди доларів і без "Північного потоку-2". Тому все це трохи показні дебати", – заявив політик.
Європейською реакцією на отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального, на думку Шміда, могло б стати "введення механізму персональних санкцій". На його думку, це було б "цілеспрямованим і дієвим заходом", що "зачепив би людей із кола Путіна". "Потрібно підготувати чітку правову основу. Необхідно назвати всіх, хто в державних органах безпеки несе відповідальність за хакерські атаки або напади на опозиціонерів. Їх потрібно внести в санкційні списки і заморозити їхні активи на території Європейського Союзу або ввести заборони на в'їзд в ЄС", – вимагає Нільс Шмід.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
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