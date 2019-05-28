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ЄС готовий дати Україні 500 млн: названа умова

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В Європейському Союзі готові виділити Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги за умови виконання країною низки вимог.

Про це на зустрічі з журналістами в Києві у вівторок, 28 травня, розповів генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельсон, передає "Економічна правда".

"Ми обговорили питання макрофінансової допомоги ЄС, яка в останні роки була історією успіху у відносинах України і ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоб виділити другий транш цієї допомоги", – заявив він.

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ЄС готовий виділити Україні 500 млн

ЄС готовий виділити Україні 500 млн

news.bigmir.net

При цьому, він не уточнив, з ким саме з керівництва України обговорювалося це питання, зазначивши лише, що зустріч була не одна.

Крістіан Даніельсон

Крістіан Даніельсон

Bigmir.net

Даніельсон підкреслив важливість виконання Україною програми МВФ і назвав ряд інших умов для отримання допомоги.

"Важливими умовами є прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації, а також реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій і початок імплементації закону про ринок електроенергії", – пояснив представник Єврокомісії.

Даніельсон заявив, що не очікує від України виконання всіх вимог до дострокових виборів до Верховної Ради. При цьому, за його словами, з боку ЄС затримок немає.

Україна-ЄС

Україна-ЄС

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Євросоюзі підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов'я.

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Тема
Макрофінансова допомога Україні
Місце
Україна
Теги
Європейський СоюзЄвропейська Комісія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот такое оно, нерабство...
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