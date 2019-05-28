ЄС готовий дати Україні 500 млн: названа умова

В Європейському Союзі готові виділити Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги за умови виконання країною низки вимог.

Про це на зустрічі з журналістами в Києві у вівторок, 28 травня, розповів генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельсон, передає "Економічна правда".

"Ми обговорили питання макрофінансової допомоги ЄС, яка в останні роки була історією успіху у відносинах України і ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоб виділити другий транш цієї допомоги", – заявив він.

ЄС готовий виділити Україні 500 млн news.bigmir.net

При цьому, він не уточнив, з ким саме з керівництва України обговорювалося це питання, зазначивши лише, що зустріч була не одна.

Крістіан Даніельсон Bigmir.net

Даніельсон підкреслив важливість виконання Україною програми МВФ і назвав ряд інших умов для отримання допомоги.

"Важливими умовами є прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації, а також реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій і початок імплементації закону про ринок електроенергії", – пояснив представник Єврокомісії.

Даніельсон заявив, що не очікує від України виконання всіх вимог до дострокових виборів до Верховної Ради. При цьому, за його словами, з боку ЄС затримок немає.

Україна-ЄС zn.ua

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