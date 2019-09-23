"Це мрії": економіст розкритикував головну обіцянку Кабміну

Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7% незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV заявив економіст Олександр Пасхавер. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

"Ми будемо рости від 3% до 4% в рік. Це за позитивного, хорошого управління. А в разі поганого у нас уже є багаторічний досвід — це постійні збої і зменшення виробництва.

За хорошого, впевненого управління: 3-4% — це те, що ми можемо. 7%, на які розраховує уряд, — це мрії за умови ідеального управління, якого, в принципі, немає. Як і підстав вважати, що якась влада буде ідеально управляти країною. Питання не у владі", — сказав Пасхавер.

Зростання ВВП навряд чи перевищить 4%, вважає економіст

Також економіст поскаржився на історичну проблему України, яка не мала державності, натомість залежала від своїх сусідів.

"Україна — країна, яка не має досвіду державності. Над цим треба подумати. Україна протягом декількох сотень років живе поряд із державами досить порівнянними з нею. А ті, хто керують Україною, повинні задуматися над цим. Які наші властивості не дозволили нам навіть намагатися зробити повноцінну державність? Якщо ми зараз беремося за управління країною, то повинні розуміти наші слабкості", — підкреслив Пасхавер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка фінансів Оксана Маркарова 20 вересня представила у Верховній Раді проєкт бюджету на 2020 рік. Документ практично одноосібно розробило Міністерство фінансів ще за минулого уряду. В бюджеті на 2020 рік заклали зростання ВВП на рівні 3,3%.

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