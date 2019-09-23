Головна Новини
23 вересня • оновлено в 10:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

"Це мрії": економіст розкритикував головну обіцянку Кабміну

941 Читати матеріал російською

Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7% незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV заявив економіст Олександр Пасхавер. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

"Ми будемо рости від 3% до 4% в рік. Це за позитивного, хорошого управління. А в разі поганого у нас уже є багаторічний досвід — це постійні збої і зменшення виробництва.

За хорошого, впевненого управління: 3-4% — це те, що ми можемо. 7%, на які розраховує уряд, — це мрії за умови ідеального управління, якого, в принципі, немає. Як і підстав вважати, що якась влада буде ідеально управляти країною. Питання не у владі", — сказав Пасхавер.

Зростання ВВП навряд чи перевищить 4%, вважає економіст

Зростання ВВП навряд чи перевищить 4%, вважає економіст

Також економіст поскаржився на історичну проблему України, яка не мала державності, натомість залежала від своїх сусідів.

"Україна — країна, яка не має досвіду державності. Над цим треба подумати. Україна протягом декількох сотень років живе поряд із державами досить порівнянними з нею. А ті, хто керують Україною, повинні задуматися над цим. Які наші властивості не дозволили нам навіть намагатися зробити повноцінну державність? Якщо ми зараз беремося за управління країною, то повинні розуміти наші слабкості", — підкреслив Пасхавер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка фінансів Оксана Маркарова 20 вересня представила у Верховній Раді проєкт бюджету на 2020 рік. Документ практично одноосібно розробило Міністерство фінансів ще за минулого уряду. В бюджеті на 2020 рік заклали зростання ВВП на рівні 3,3%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Євроінтегратори" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євроінтегратори
Особа
Тетяна Попова
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
100500-летняя история Украины, у которой никогда не было государства, превратилась в тыкву, ыыы...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ссаной тряпкой правды в рагулячье рыло
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
70rus xxx
70rus xxx
На миротворец его,помечтать не дает.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel