Економіці США пророкують швидкий обвал: як це вдарить по рублю

Падіння індексів бірж у США в середу, 14 серпня, виявилося найбільшим із жовтня 2018 року. Економісти говорять не тільки про можливий спад економіки США, і про прийдешній удар по рублю.

Про це йдеться в публікації "Газети.ру", яка зібрала думки експертів про нові проблеми світової фінансової системи.

Говорити про проблеми саме в американській економіці фахівців змусила так звана "інверсія прибутковості": ситуація, коли держава за короткостроковими борговими облігаціями починає платити більше, ніж за довгостроковими. Саме так зараз відбувається у США: процентні ставки за 10-річними казначейськими паперами у США вперше з моменту фінансової кризи впали нижче ставок за дворічними паперами.

"Перевернута крива прибутковості передбачає, що інвестори очікують уповільнення зростання економіки настільки, що ФРС скоро буде змушена знизити короткострокові ставки, щоб спробувати підтримати економіку. Показово, що до цього останній раз інверсія доходностей була зафіксована 12 років тому – в 2007 році. І наступні події підтвердили побоювання", – йдеться в матеріалі.

Багато економістів стурбовані тим, що уповільнення темпів зростання американської економіки дійсно може статися в найближчий рік.

"Імовірність спаду протягом наступних 12 місяців становить 40%", – наводить думку головного економіста MacroPolicy Perspectives Джулія Коронадо "Газета.ру".

Що стосується економіки Росії і майбутнього рубля, то есперти видання вважають, що російський ринок акцій буде йти в фарватері американського.

"Середньостроковим інвесторам слід шукати моменти для скорочення портфелів. Економіка Росії знаходиться далеко не в кращому стані, тому сильні осідання індексу Мосбіржі дуже вірогідні", – вважає аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов.

"Рубль на такому волатильному тлі буде падати – до рівня 67 (за долар) і далі до 70, оскільки країни, що розвиваються точно не зможуть витягти жодної користі з глобальної торговельної війни, а тільки отримають уповільнення економічного зростання", – вважає керуючий партнер Експертної групи Veta Ілля Жарський.

У Росії чекають падіння рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп всерйоз обговорює плани щодо обвалу курсу долара. На думку глави США, дорога валюта заважає торгівлі і знижує попит на американські товари.

Тим часом у Росії курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок. "Імовірність того, що нафта впаде нижче $50 невелика, але при такому сценарії долар може коштувати 65,80 - 67 рублів", – повідомив російський аналітик Олексій Коренєв.

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