Економіст, який передбачив кризу 2008-го, попередив про нову загрозу через коронавірус

Світова економіка не буде швидко відновлюватися, а піде по шляху плавного зростання з можливим спадом, якщо не буде знайдена вакцина від коронавірусу..

Такі оцінки Bloomberg озвучив економіст Нуріель Рубіні, який раніше передбачив фінансову кризу 2008-го. Форма одужання, яку деякі передбачали як V (стрімке зростання після стрімкого падіння), "перетворюється в букву U (плавне зростання), а буква U може стати буквою W (чергове падіння), якщо не буде знайдена вакцина", заявив економіст.

Виконавчий директор Roubini Macro Associates Inc. також підкреслив, що відновлення Уолл-стріт не означає, що реальна економіка одужує. Недавнє відновлення випадків зараження коронавірусів в усьому світі перешкоджало відновленню, який спостерігався після завершення карантину. Високочастотні датчики, що відслідковують Bloomberg Economics, показують, що відновлення економічної активності сповільнилося в розвинених країнах і навіть змінилося в деяких європейських країнах.

Рубіні, який попереджав в 2006 році про те, що ринок житла в США скоро завалиться, підкреслив, що новий спалах Covid-19 в Європі також може означати нову хвилю безробіття. Проте, за його словами, європейські робітники мають набагато кращу політику захисту своїх робочих місць в порівнянні з США.

"Європейська система більшої соціальної згуртованості дає вам найкращі економічні результати, ніж система Сполучених Штатів, яка представляє собою капіталізм Дикого Заходу", – сказав Рубіні.

Повний карантин буде згубним для економіки. З цим погоджуються більшість опитаних OBOZREVATEL експертів. Зараз Кабміну потрібно робити максимум, щоб відновити роботу бізнесу й забезпечити українців робочими місцями. А ще місяць-два жорсткого карантину від вірусу не врятують, тільки відтермінують зараження, додає аналітик Максим Пархоменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.