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Економіст розповів, що сталося з цінами в Україні після 2013 року

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Ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.

Про це повідомляє економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

"Зробив порівняння споживчої інфляції в Україні в гривневому та доларовому еквіваленті починаючи з 1997 року. По графікам чітко видно, що в Україні ціни в доларовому еквіваленті ще досі не вийшли на рівень 2013. Саме за це іноземцям так подобається Україна", – написав Компанієць .

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Він надав графіки, на яких видно, що хоч після 2013 року ціни в гривнях різко зросли, в доларах вони стали нижче. Так що одні й ті ж товари в Україні в доларовому вимірі зараз коштують дешевше, ніж у 2013 році.

Інфляція в гривнях і доларах (з 1 грудня 2013 року)

Інфляція в гривнях і доларах (з 1 грудня 2013 року)

Facebook Володимира Компанійця

За його словами, завдяки девальвації в 2014-2015 роках Україна в 2015 році входила до переліку країн з найнижчою вартістю життя в світі.

Споживча інфляція в Україні

Споживча інфляція в Україні

Facebook Володимира Компанійця

Компанієць уточнив, що всі розрахунки по інфляції зроблені на базі офіційних даних Держстату, а для розрахунку доларової споживчої інфляції він використовував ринковий курс міжбанківського ринку.

Економіка України

Економіка України

Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року надходження в бюджет України перевиконали плани, а ось в цілому з початку року є дефіцит в 21,9 млрд грн. Його створюють митники, які дев'ятий місяць не виконують план.

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Тема
Зростання цін в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
інфляція цены
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
На хохла не нужен нож - ему с три короба наврешь …. цена на газ для населения в 13-м была 46 коп - сейчас 8 гривень или в 16 раз а доллар что так же поднялся в 16 раз ????
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