Економіка України впаде не більше ніж на 5%: в Офісі президента озвучили сценарії

В Україні економіка в 2020 року впаде не більше ніж на 5%. При цьому ще зовсім недавно очікувалося падіння на рівні 7%.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера. "Ми починали рік з очікувань зростання економіки. 4% зростання економіки – був досить оптимістичний прогноз. Потім почалася пандемія. І ми очікували, що економіка України впаде десь на 7%. Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП – це має велике значення, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас істотним досягненням, як для країни" , – розповіла Ковалів.

При цьому Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%. Як говориться в огляді економічної активності Мінекономіки, прогнози збережуться за умови, що ситуація з рівнем захворюваності коронавірусів до кінця року як в Україні, так і в світі значно не погіршиться. Також на ситуацію може вплинути встановлення жорсткого і тривалого карантину на значній території країни.

Як писав OBOZREVATEL: