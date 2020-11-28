Економіка України впаде не більше ніж на 5%: в Офісі президента озвучили сценарії

Олександр Литвин Mакроекономіка 15:11, 28.11.2020

В Україні економіка в 2020 року впаде не більше ніж на 5%. При цьому ще зовсім недавно очікувалося падіння на рівні 7%.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера. "Ми починали рік з очікувань зростання економіки. 4% зростання економіки – був досить оптимістичний прогноз. Потім почалася пандемія. І ми очікували, що економіка України впаде десь на 7%. Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП – це має велике значення, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас істотним досягненням, як для країни" , – розповіла Ковалів.

При цьому Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%. Як говориться в огляді економічної активності Мінекономіки, прогнози збережуться за умови, що ситуація з рівнем захворюваності коронавірусів до кінця року як в Україні, так і в світі значно не погіршиться. Також на ситуацію може вплинути встановлення жорсткого і тривалого карантину на значній території країни.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

  • Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська влада не йтиме за сценарієм повного зупинення економіки в разі другої хвилі коронавірусу.

  • Україна позичила $328,79 млн, продавши єврооблігації американському банку J.P. Morgan. Ці гроші витратять на те, щоб розрахуватися за ВВП-варантами – цінними паперами, виплати за якими прив'язані до зростання ВВП.

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