Економічний шок через пандемію: у США роздадуть громадянам $500 млрд

Влада великих держав пішла на безпрецедентні заходи, щоб врятувати своїх громадян від економічного шоку, викликаного пандемією коронавірусу.
Там витрачають трильйони доларів і мільярди роздають людям просто на руки. Про це йдеться в публікації "РИА Новости". Сайт зробив підбірку найрадикальніших заходів, на які були змушені піти країни.
Удар коронавірусу по економіці
США (ВВП $21 трлн)
Ставка обнулена, вперше з 2008 року.
ФРС викуповує активи, вливаючи в ринки $1,5 трлн.
Конгрес розглядає закон про підтримку економіки ще на $1,4 трлн, а то і на $2 трлн, сума безпрецедентного масштабу (в 2008 році видавали лише $700 млрд). З цих грошей $500 млрд просто роздадуть людям на руки.
ЄС (ВВП $19 трлн)
Основні ставки залишилися колишніми (0% і -0,5%), знижувати особливого нікуди.
На рівні ЄС готуються виділити до €2 трлн, у тому числі ЄЦБ викупить активи, закачавши в економіку майже €900 млрд. До того ж окремі країни готують власні кроки.
ЄЦБ вжив заходів, які дозволять банкам влити в економіку ще €1,8 трлн кредитів.
Китай (ВВП $14 трлн)
Китай вичікує. Особливість його становища у тому, що поки решта світу занурюється в карантинний спад, Китай знімає обмеження і відновлює оберти, більш того – закуповує нафту за низькою ціною. Як рецесія в іншому світі позначиться на його економіці – ще неясно.
ЦБ поки не змінює ставку, але через разові вливання і зниження банківських резервів дав економіці $325 млрд.
Великих пакетів допомоги поки теж не оголошували, тим більше пам'ятаючи пакет допомоги 2008 року на $570 млрд, за боргами за який не розрахувалися досі. З іншого боку провінції вже готують величезні інвестиційні плани на трильйони доларів.
Росія (ВВП $1,5 трлн)
Кремль в складній ситуації: щоб підтримати рубль, що падає, ставку потрібно підвищити, щоб підтримати економіку – знизити. У підсумку поки залишили ставку незмінною, 6%.
Один з основних інструментів поки що – використання накопичених резервів (тобто, Росія почала активно проїдати "нафтодолари"). У Фонді національного добробуту $123 млрд, зараз їх почали продавати на ринку, підтримуючи рубль. Поки продали близько 30 млрд рублів (близько $0,4 млрд).
До того ж уряд і ЦБ видали пакет підтримки економіки на 300 млрд рублів (близько $4 млрд).
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