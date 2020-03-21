Економічний шок через пандемію: у США роздадуть громадянам $500 млрд

Влада великих держав пішла на безпрецедентні заходи, щоб врятувати своїх громадян від економічного шоку, викликаного пандемією коронавірусу.

Там витрачають трильйони доларів і мільярди роздають людям просто на руки. Про це йдеться в публікації "РИА Новости". Сайт зробив підбірку найрадикальніших заходів, на які були змушені піти країни.

Удар коронавірусу по економіці

США (ВВП $21 трлн)

Ставка обнулена, вперше з 2008 року.

ФРС викуповує активи, вливаючи в ринки $1,5 трлн.

Конгрес розглядає закон про підтримку економіки ще на $1,4 трлн, а то і на $2 трлн, сума безпрецедентного масштабу (в 2008 році видавали лише $700 млрд). З цих грошей $500 млрд просто роздадуть людям на руки.

ЄС (ВВП $19 трлн)

Основні ставки залишилися колишніми (0% і -0,5%), знижувати особливого нікуди.

На рівні ЄС готуються виділити до €2 трлн, у тому числі ЄЦБ викупить активи, закачавши в економіку майже €900 млрд. До того ж окремі країни готують власні кроки.

ЄЦБ вжив заходів, які дозволять банкам влити в економіку ще €1,8 трлн кредитів.

Китай (ВВП $14 трлн)

Китай вичікує. Особливість його становища у тому, що поки решта світу занурюється в карантинний спад, Китай знімає обмеження і відновлює оберти, більш того – закуповує нафту за низькою ціною. Як рецесія в іншому світі позначиться на його економіці – ще неясно.

ЦБ поки не змінює ставку, але через разові вливання і зниження банківських резервів дав економіці $325 млрд.

Великих пакетів допомоги поки теж не оголошували, тим більше пам'ятаючи пакет допомоги 2008 року на $570 млрд, за боргами за який не розрахувалися досі. З іншого боку провінції вже готують величезні інвестиційні плани на трильйони доларів.

Росія (ВВП $1,5 трлн)

Кремль в складній ситуації: щоб підтримати рубль, що падає, ставку потрібно підвищити, щоб підтримати економіку – знизити. У підсумку поки залишили ставку незмінною, 6%.

Один з основних інструментів поки що – використання накопичених резервів (тобто, Росія почала активно проїдати "нафтодолари"). У Фонді національного добробуту $123 млрд, зараз їх почали продавати на ринку, підтримуючи рубль. Поки продали близько 30 млрд рублів (близько $0,4 млрд).

До того ж уряд і ЦБ видали пакет підтримки економіки на 300 млрд рублів (близько $4 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал