Економічне диво: дипломат з ЄС зробив гучну заяву по Україні

Україна може стати прикладом чергового "економічного дива".

Про це в інтерв'ю KyivPost заявив посол Італії в Україні Давида Ла Сесілія. "Я вважаю, що Україна – це чергове економічне диво. Це дійсно маленький Китай з точки зору ресурсів, талантів і простору", – сказав Ла Сесілія.

При цьому однією з ключових проблем дипломат назвав стан доріг. "Це велика, велика країна; вдвічі більше, ніж Італія, а повідомлення - це все. Є компанії в Італії, які мають високі позиції в будівництві інфраструктури та електронної інфраструктури також", – сказав він.

Україна чекає диво

"Наші компанії повинні мати всі можливості, щоб максимально використовувати той момент, коли законодавство і його впровадження почнуть цей економічний бум", - додав він.

Нагадаємо, ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак, економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

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