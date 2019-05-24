"Є суперечливі моменти": у Зеленського прояснили долю співпраці з МВФ

Україна не має наміру відмовлятися від співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зі свого боку МВФ має низку питань до української влади, які вимагають законодавчого врегулювання.

Про це розповів у ефірі ObozTV представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито від'їзд місії МВФ з України.

"МВФ на сьогодні продовжує співпрацю з Україною, йдуть відповідні кроки, переговори, щоб ця співпраця тривала. Ніхто не заявляв про розрив співпраці і невиконання якихось пунктів меморандуму. Я сподіваюся, що співпраця триватиме, виходячи з наших інтересів", — наголосив представник президента Зеленського.

Герус нагадав, що в Україні зростання ВВП у першому кварталі склало всього 2,2%. За його словами, в таких несприятливих економічних умовах Україні буде важко без допомоги МВФ, тому співпрацю треба продовжувати.

"На сьогодні є кілька суперечливих моментів, але вони обговорюватимуться і вирішуватимуться, є конструктивний настрій. Моніторингова місія цікавиться, як у нас проходять реформи, що у нас відбувається з боротьбою з корупцією, цікавиться, що у нас із відповідальністю за незаконне збагачення. Є низка питань, які потребують законодавчого врегулювання. Плануються зустрічі МВФ зокрема з командою президента", — зазначив він.

Як наголосив Герус, представникам МВФ "не дуже подобається" скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

"Її треба повернути. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нова програма співпраці між Україною і МВФ була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми складе 3,9 млрд доларів. Близько 1,4 млрд доларів Україні надали одразу, а решту коштів фонд планує виділяти за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

В Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія МВФ. Експерти фонду мають ухвалити рішення про готовність країни до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд доларів.

Радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко повідомив, що після парламентських виборів Україна може домовитися з МВФ про нову програму фінансування або переглянути стару.

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