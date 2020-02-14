Головна Новини
15 лютого • оновлено в 00:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

"Є над чим працювати": більшість українців вважають, що Гончарук провалив доручення Зеленського

1.2т
Читати матеріал російською

Більшість українців вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не зміг виконати доручення, які йому дав президент України Володимир Зеленський.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером провели опитування на цю тему. До цього йшлося про зниження комунальних платежів - ще восени Зеленський доручив Гончаруку домогтися їх зниження. Більш того, він поставив ультиматум: якщо уряд із завданням не впорається, то доведеться з ним попрощатися.

Результат опитування показав, що 57% присутніх в студії вважають, що прем'єр-міністр не впорався із завданням.

"Мені ще є над чим працювати", - відреагував Гончарук.

Результати опитування

Результати опитування

Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України комунальні послуги газ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как показали последние 20 лет, страну нужно строить очень долго, а разрушить легко - достаточно только поскакать какой-то месячишко на майдане.............
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Хрущ тоже пытался скрестить корову с медведем, чтобы летом молоко давала, а зимой лапу сосала.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги