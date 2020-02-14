"Є над чим працювати": більшість українців вважають, що Гончарук провалив доручення Зеленського

Більшість українців вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не зміг виконати доручення, які йому дав президент України Володимир Зеленський.
В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером провели опитування на цю тему. До цього йшлося про зниження комунальних платежів - ще восени Зеленський доручив Гончаруку домогтися їх зниження. Більш того, він поставив ультиматум: якщо уряд із завданням не впорається, то доведеться з ним попрощатися.
Результат опитування показав, що 57% присутніх в студії вважають, що прем'єр-міністр не впорався із завданням.
"Мені ще є над чим працювати", - відреагував Гончарук.
Результати опитування
Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.
У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.
З січня 2019 року по січень 2020 року ціна для газ для населення знизилася на 25%. Це стало можливим завдяки діям уряду
Плату за транспортування газу відокремили від основної платіжки, щоб можна було вільно вибирати постачальника.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".