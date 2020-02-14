"Є над чим працювати": більшість українців вважають, що Гончарук провалив доручення Зеленського

Більшість українців вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не зміг виконати доручення, які йому дав президент України Володимир Зеленський.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером провели опитування на цю тему. До цього йшлося про зниження комунальних платежів - ще восени Зеленський доручив Гончаруку домогтися їх зниження. Більш того, він поставив ультиматум: якщо уряд із завданням не впорається, то доведеться з ним попрощатися.

Результат опитування показав, що 57% присутніх в студії вважають, що прем'єр-міністр не впорався із завданням.

"Мені ще є над чим працювати", - відреагував Гончарук.

Результати опитування Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.

У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.

З січня 2019 року по січень 2020 року ціна для газ для населення знизилася на 25%. Це стало можливим завдяки діям уряду

Плату за транспортування газу відокремили від основної платіжки, щоб можна було вільно вибирати постачальника.

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