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5 січня • оновлено в 19:02
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Є два сценарії: озвучено прогноз курсу долара в Україні в 2020 році

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Курс долара в Україні в 2020 році при позитивному сценарії може зміцнитися на позначці 25-27 грн/$, а при негативному – обвалитися до 31-33 грн/$.

Які фактори будуть визначати вартість американської валюти, розповів в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук.

За його словами, ситуація з курсом на сьогоднішній день "не має нічого спільного з економічними процесами".

"Українська валюта побила всі світові рекорди і стала першою валютою в світі зі зміцнення. Ці фактори відносяться не до економічної площини, а до управлінської... Міністерство фінансів за сприяння Нацбанку зайнялося продажем облігацій внутрішньої державної позики. Напродавали їх стільки, що привели до країни спекулятивний капітал, якому дали можливість розвернутися і працювати під дуже вигідні відсотки", – пояснив Гарбарук.

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За словами економіста, в результаті таких дій уряду була створена фінансова піраміда, "і виходи з цієї фінансової піраміди можуть бути абсолютно різними".

"Якщо в Україну в найближчому майбутньому зайдуть гроші Міжнародного валютного фонду на рівні 5,5 млрд доларів, як було від уряду заявлено, це буде досить м'який сценарій виходу з цієї ситуації. Якщо не зайдуть, то всі ці оптимістичні сценарії, де 24,7 -27 грн/$, можуть бути абсолютно необ'єктивними, тому що тоді долар може коштувати 31-33 грн/$", – зазначив він.

"Я дуже сподіваюся, що до весни ніяких потрясінь не буде. А що буде восени – побачимо", – уклав Гарбарук.

Є два сценарії: озвучено прогноз курсу долара в Україні в 2020 році

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік відносно до долара на 16,5%.

Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – через те, що впали доходи від експорту. Держбюджет-2019 був спочатку сформований на основі курсу 28,2 грн/$. 30 грудня 2019 року курс становив 23,8 грн/$, що створило різницю в 1,6 млрд доларів між очікуваним рівнем доходів бюджету і реальними зборами. Через це Кабміну довелося в грудні скоротити деякі витрати на розвиток.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Обмін валют Валютний ринок Курс валют Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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