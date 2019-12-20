Сколько лет нам "зачитывали" о том, что власть воровала?

Воровала у армии - но армия откуда-то взялась, с новым питанием, вооружением, одета и обута. С планами на будущее, с переходом на стандарты НАТО. И мало кто из (по версии папы-Зе) биомассы задавал себе вопрос: откуда деньги? И не происходит ли наоборот, когда они не выводятся, а вваливаются в армию, армия деньгами накачивается. Если сегодня ведется речь о том, что останавливаются какие-то проекты по строительству казарм, жилья, и прочего для Министерства обороны - то они же кем-то проводились ранее? Чтобы было что останавливать сегодня - нужно, чтобы это работало ранее. Оно и работало.

Новини Скандал с приостановкой выплат по незащищенным статьям госбюджета

Власть воровала у пенсионера Васи, у работницы ЖЭКа Маши, у кассира и у парковщика, у торговки. К каждому залезла в карман, потому что, оказывается, только поэтому так "тяжко" жилось.

Сегодняшняя дыра в бюджете в 70 млрд - это, позвольте, ЧТО? Закинь эту цифру в любую очередь и выйди, закрыв за собой дверь - уверена, после волны про "парашенко" кто-то и задумается. Достижений - ноль. Реформ - ноль. Окончания войны - ноль. Повышения качества жизни украинцев - ноль. Реального понижения тарифов на коммуналку - ноль. Я вообще думаю, что ситуацию немного спасает грядущий Новый Год. Пока люди запасаются продуктами, пока идет торговля на рынках и в супермаркетах, пока хорошая погода и даже солнышко - они не замечают этой дыры. Она до них не дошла.

Новини Скандал с приостановкой выплат по незащищенным статьям госбюджета

А после праздников будет штиль, причем не как обычно - а теперь такой приличный, долгоиграющий. Когда отголоски остановки финансирования региональных проектов коснутся как можно большего количества людей. Когда не получит свои деньги строитель, чей объект остановят. Когда останется без денег поставщик, поставивший товар в государственное учреждение. Когда в магазины потихоньку потянутся лишь бюджетники, которым еще платят (но покупательская способность там не ахти) и те, кто на волне "перемен" чувствует себя неплохо. Но такие чаще всего в тени, и налоги не платят, либо недоплачивают.

И вот останется в Украине бюджетник и пенсионер. А ФОПы, с помощью которых всегда затыкали дыры в бюджете, посчитают свою прибыль и зададут еще больше вопросов: а где деньги, Зин?

Или теперь уже Зе?

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