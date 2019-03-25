"Дупу – цілуємо. Зате газ – наш": Портников розгромив пропозиції "Газпрому" для України

Український журналіст Віталій Портников впевнений, що умови, які прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і голова "Газпрому" Олексій Міллер озвучили представникам "Опозиційної платформи – За життя", фактично означають продаж України "Газпрому".

Про це Портников написав в своєму публічному телеграм-каналі. "Ну а далі – справа техніки. Російські агенти в останні дні мало не в деталях прописують програму популізму й капітуляції. Про Крим – забуваємо. На Донбас – їдемо спілкуватися з керівництвом "народних республік", шукати "компроміс". Санкції – скасовуємо. Дупу – цілуємо. Зате газ – наш", – прокоментував журналіст зустріч Віктора Медведчука і Юрія Бойка в Москві.

Нагадаємо, що під час зустрічі Медведєв і Міллер фактично запропонували Україні підписати прямі контракти на поставку газу з можливістю знизити ціни на 25% і передати українську ГТС у спільне користування з Росією, що нібито дозволить зберегти транзит.

ТВ Центр

"Нічого нового в такій моделі немає. Вона успішно була застосована після президентських виборів 1994 року і проіснувала двадцять років. Позбутися від кабальної залежності ми змогли тільки після Майдану – і в цьому одне з головних досягнень Революції Гідності. Але порятунок не міг не привести до значного підвищення цін на енергоносії для населення – і це підвищення аж ніяк не закінчене. У той же час не потрібно думати, що населення щасливе тому, що платить стільки, скільки газ коштує, а не стільки, скільки Міллер раніше дозволяв йому платити", – написав Портников.

Додамо, що в "Нафтогазі" відреагували на зустріч українських політиків із російською стороною. Виконавчий директор Юрій Вітренко заявив, що пропозиція "Газпрому" вигідна тільки для Росії і суперечить інтересам "Нафтогазу" й України.

Він вказав на порушення, які продовжує здійснювати "Газпром": компанія не виконує контрактні зобов'язання і не збирається виплачувати "Нафтогазу" компенсацію.

"Ми змусимо" Газпром "відшкодувати всі наші збитки за контрактами на поставку і транзит газу. І для цього нам не потрібні Бойко й Медведчук", – підсумував Вітренко.

Зазначимо, що Україна вже більше трьох років не купує газ безпосередньо у Росії. Вартість блакитного палива нині становить 8,55 грн/куб. Водночас Кремль втратив важіль тиску і більше не може маніпулювати можливим підвищенням тарифів для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2". Через цього Україна може втратити більшу частину транзиту.

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". У той же час зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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