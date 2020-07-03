Друк грошей, накручування інфляції: Смолій назвав "червоні лінії", які відмовився перейти НБУ

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 19:10, 3.07.2020 Оновлено: 20:36, 3.07.2020

Від Національного банку України вимагали ухвалювати рішення, які негативно позначилися б на економіці країни.

Про це на брифінгу 3 липня заявили колишній глава НБУ Яків Смолій та Катерина Рожкова, яка стала тимчасово виконуючою обов'язки центробанку, повідомляється на сторінці регулятора у Facebook. Вони пояснили, що йдеться про неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції, а також штучну девальвацію гривні.

"Протягом тривалого часу на НБУ здійснювався систематичний політичний тиск із метою ухвалення рішень, які не є економічно обгрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих "перемогах" і можуть дорого коштувати українській економіці та українцям. Серед таких рішень – неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні. Це межа, яку не перетне жоден центральний банк. Не перетнули і ми", – йдеться у повідомленні.

Facebook НБУ
Facebook НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Долар за 30, легко: "слуг народу" спіймали на новому листуванні про відставку Смолія. Фото

Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"

Експерти озвучили причину падіння рейтингу Зеленського

Зеленська вилікувалася від коронавірусу

Стало відомо про смерть ветерана війни на Донбасі. Фото Героя