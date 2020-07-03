Друк грошей, накручування інфляції: Смолій назвав "червоні лінії", які відмовився перейти НБУ
Від Національного банку України вимагали ухвалювати рішення, які негативно позначилися б на економіці країни.
Про це на брифінгу 3 липня заявили колишній глава НБУ Яків Смолій та Катерина Рожкова, яка стала тимчасово виконуючою обов'язки центробанку, повідомляється на сторінці регулятора у Facebook. Вони пояснили, що йдеться про неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції, а також штучну девальвацію гривні.
"Протягом тривалого часу на НБУ здійснювався систематичний політичний тиск із метою ухвалення рішень, які не є економічно обгрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих "перемогах" і можуть дорого коштувати українській економіці та українцям. Серед таких рішень – неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні. Це межа, яку не перетне жоден центральний банк. Не перетнули і ми", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця керівника центробанку Катерина Рожкова.