Друк грошей, накручування інфляції: Смолій назвав 'червоні лінії', які відмовився перейти НБУ

Від Національного банку України вимагали ухвалювати рішення, які негативно позначилися б на економіці країни.

Про це на брифінгу 3 липня заявили колишній глава НБУ Яків Смолій та Катерина Рожкова, яка стала тимчасово виконуючою обов'язки центробанку, повідомляється на сторінці регулятора у Facebook. Вони пояснили, що йдеться про неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції, а також штучну девальвацію гривні.

"Протягом тривалого часу на НБУ здійснювався систематичний політичний тиск із метою ухвалення рішень, які не є економічно обгрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих "перемогах" і можуть дорого коштувати українській економіці та українцям. Серед таких рішень – неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні. Це межа, яку не перетне жоден центральний банк. Не перетнули і ми", – йдеться у повідомленні.

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