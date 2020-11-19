Я виріс з мікро бізнесу і знаю, що таке мінімізація.

Знаю, як купувати фіктивні надходження.

Знаю, як дробити і занижувати оборот.

Знаю, як переводити через ФОП.

Знаю, як платити ЗП в конверті.

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Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионом ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.

Поэтому.

Позвольте мне вам кое-что сказать.

Мы хотим цветущую Украину.

Мы хотим высокие зарплаты у врачей.

Мы хотим не брать деньги у МВФ.

Но мы не хотим даже минимально платить налоги.

Ввозить импорт в белую - ой б*я.

Платить честно налоги по кассе - ой б*я.

Регистрировать наемных работников - ой б*я.

И коронавирус здесь ни при чем.

Скажите мне.

Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу?

Нет проблем, если только вы не обманываете государство.

Я скажу как есть.

Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов.

Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе - уср*тся.

Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу, их годовой оборот последних лет - это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу.

Свежий пример.

Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:

- Вот этот светильник я хочу купить?

- Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.

- Сколько ждать?

- Ох. Ну раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.

- А это что контрабас?

- А что по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.

На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.

А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущённые посты, что в стране нет бесплатной Медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.

Давайте так.

Если вы честно завозить товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно - то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.

Знаете, есть разница.

Минимизировать или тупо не платить.

Да, каждая власть у нас г*вно

Но дело в том, что и мы все в большинстве своём такое же унылое г*вно.

Запомните.

Не начнём хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги - так и останемся в этом г*вне.