Доведеться підвищити тарифи на комуналку? На яких умовах Україна отримає кредит МВФ

Україна вже в перший тиждень червня може отримати перший кредитний транш від МВФ. Гроші дадуть на п'ять років і під 2,6% річних. Про те, під які умови Фонд дає гроші і на які кроки доведеться піти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли і скільки виділить МВФ?

Перший транш очікується вже 5 червня, а його розмір складе $1,9 млрд. Всього нова програма розрахована на 18 місяців і за цей час можна отримати $5 млрд.

Меморандум вже узгоджений, зараз Рада директорів Фонду має розглянути умови надання кредиту і остаточно їх затвердити. Тут важливо зазначити, що кредит МВФ – маяк для інших держав і фінансових організацій. Від нього залежить підтримка від Євросоюзу, Світового банку і т.д.

Хто який кредит дасть Україні:

Програма stand-by МВФ: $3,5 млрд в 2020-м (+ $ 1,5 млрд в 2021-м);

Фінансування від інших країн, прив'язане до програми МВФ: $0, .4 млрд

Програма DPL Світового Банку: $ млрд

Засоби Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я: $0,15 млрд

Макрофінансова допомога від ЄС: другий транш $0,6 млрд

Нова макрофінансова допомога від ЄС: $1,3 млрд

Коли доведеться повертати і під який відсоток беремо кредит?

Станом на 28 травня процентна ставка для України від МВФ становить 2,31%, а в разі траншу вона підніметься до 2,6%. На це впливає розмір базової ставки МВФ, яка змінюється щотижня. Крім того, параметри кредиту не відрізняються від загальних умов, на яких і інші країни отримують кошти від МВФ.

Кредит будемо отримувати порціями протягом 18 місяців, а повернути гроші потрібно за п'ять років. Чому цей кредит важливий? Україна вважається для кредиторів країною з високими ризиками, тому на відкритому ринку такий дешевий кредит отримати неможливо.

Які умови кредитування?

Нічого страшного в умовах немає, заявляє прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Програма не вимагає від нас, і там немає умов для здійснення структурних реформ. Там прописані необхідні структурні маяки, які Україна повинна виконувати з МВФ або без МВФ, оскільки ми рухаємося в бік цивілізованого світу", – заявив прем'єр в ефірі одного з телеканалів.

Наприклад, немає вимог підвищувати пенсійний вік, конкретних термінів щодо запуску ринку землі. Але, наприклад, є умова – створити умови для стягнення комунальних боргів та скасувати регуляцію тарифу на газ. Це не означає, що в Україні піднімуться тарифи на блакитне паливо – все буде залежати від ситуації на ринку. У ЗМІ вже розкрили деякі умови меморандуму (їх з посиланням на власні джерела опублікувало видання "Українські новини").

За енергетичним напрямком перш за все для отримання другого траншу необхідно буде змінити статут НАК "Нафтогаз України" відповідно до норм Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Йдеться про перегляд змін статуту, які в березні 2019 року затвердив Кабінет міністрів Володимира Гройсмана.

За судовим напрямком на законодавчому рівні необхідно буде змінити процедуру конкурсного відбору членів Вищої ради правосуддя.

У напрямку фіскальної політики по митниці і податкової необхідно буде до осені розробити механізм, який би дозволив з 2021 року Державною податковою службі і Державній митній службі працювати в якості єдиних юридичних осіб. Поки кожне територіальне управління податкової та митної служб працює як окрему юрособу.

За банківським напрямком до літа Нацбанку необхідно буде затвердити план роботи з проблемними активами держбанків. Крім того, потрібно буде посилити процедуру врегулювання та ліквідації заборгованості пов'язаних осіб.

З антивірусного напрямком навесні 2021 року треба буде провести аудит коштів держбюджету, які були витрачені на боротьбу з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яке повинна була виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

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