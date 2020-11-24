Бродський розкритикував "креативну" ідею Зеленського щодо допомоги ФОПам

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розкритикував план допомоги ФОПам через карантин, озвучений президентом Володимиром Зеленським.

Про "карантинні" виплати для підприємців Бродський висловився у вівторок, 24 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"От креативний, то опитування, тепер будує найбільшу сітку в країні. Красень, можна навесні йти на вибори", – пожартував президент Федерації баскетболу України.

Він додав, що ФОПи тепер "на кнопці у Федорова з уряду" (віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. – Ред.).

Зазначимо, згідно з планом президента, отримати виплати можна буде, зайшовши в додаток "Дія". Він розроблявся Міністерством цифрової трансформації.

Бродський підсумував, що команді Зеленського "і це не допоможе".

Повний пост Михайла Бродського в соцмережі Скриншот

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Це може привести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОПів), пришвидшеного зростання цін і подорожчання долара.

Як повідомляв OBOZREVATEL: