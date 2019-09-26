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27 вересня • оновлено в 19:47
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Допомагали з 2014 року: в Німеччині упіймали Зеленського на брехні

16.5т Читати матеріал російською

З 2014 року влада Німеччини виділила Україні допомогу на суму 1,4 млрд євро.

Про це, посилаючись на дані німецького уряду, пише видання Der Spiegel. Там навели детальні цифри, на що саме виділялася допомога.

  • 544 млн євро – співпраця з метою розвитку;

  • 110 млн євро – гуманітарна допомога;

  • 500 млн євро – фінансовий кредит;

  • 25 млн євро – на заходи з урегулюванню ситуації в країні;

  • 200 млн євро – заплатили Україні по каналах ЄС.

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"Згідно з новими даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Німеччина є третім за величиною донором для України після Європейського союзу і США", – йдеться в публікації.

Допомагали з 2014 року: в Німеччині упіймали Зеленського на брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Київ більше грошей вкладала Європа, зокрема, Німеччина.

Після появи 25 вересня розшифровки розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського стало відомо, що Трамп розкритикував Німеччину за те, що вона недостатньо допомагає Україні, а Зеленський з ним погодився.

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Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Німеччина
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вся Германия должна на коленях благодарить хероев Украины за то, что они не дали Путену поработить Европу, за то, что Украина борется с СП-2 не давая Путену шантажировать ЕС, за то что Украина еще в прошлом веке плечом к плечу с Германией воевала против СССРа, хотевшего оккупировать фесь мир. Кеннигсберг, Кубань, Кемска волость и триллион репарацый от России были бы хорошим подарком Украине за то, что Украина не щадя себя сделала для Европы. СУГС, ёпста
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3
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Где деньги Зин?
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1
Букет Красивый
Букет Красивый
Дегтяренко Светлана, у пеци и его фашистов по карманам.
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0
2
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Не надо ничего говорить о том, чего НЕ ЗНАЕШЬ. Президент - серьезная должность, не сравнить с чтением чужих текстов со сцены.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Свавильный Николай, Тогда ему нужно быть глухонемым. Это тупое чмо, ничего не знает и не умеет
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