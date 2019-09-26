Допомагали з 2014 року: в Німеччині упіймали Зеленського на брехні

З 2014 року влада Німеччини виділила Україні допомогу на суму 1,4 млрд євро.

Про це, посилаючись на дані німецького уряду, пише видання Der Spiegel. Там навели детальні цифри, на що саме виділялася допомога.

544 млн євро – співпраця з метою розвитку;

110 млн євро – гуманітарна допомога;

500 млн євро – фінансовий кредит;

25 млн євро – на заходи з урегулюванню ситуації в країні;

200 млн євро – заплатили Україні по каналах ЄС.

"Згідно з новими даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Німеччина є третім за величиною донором для України після Європейського союзу і США", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Київ більше грошей вкладала Європа, зокрема, Німеччина.

Після появи 25 вересня розшифровки розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського стало відомо, що Трамп розкритикував Німеччину за те, що вона недостатньо допомагає Україні, а Зеленський з ним погодився.

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