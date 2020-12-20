Гривню "підштовхнули", а долару влаштували "ралі": скільки українці платитимуть за валюту

В Україні через "різдвяне ралі" і рекордний продаж ОВДП курс долара буде коливатися близько 28 грн/$. Іноземці, незважаючи на ризики, зважилися купувати українські цінні папери.

Про те, як і чому буде коливатися курс валют найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мінфін взяв величезний борг: гривня отримала потужний поштовх

Міністерство фінансів 15 грудня взяла рекордний борг: відомство продало облгігацій держпозики (ОВДП) на загальну суму в 51,4 млрд грн. Щоб компенсувати "дірку" в бюджеті довелося надрукувати нові цінні папери. Із загальної суми – 42,1 млрд грн залучили в гривні під 10-11,9%. Іноземці вважають українські ОВДП небезпечними, але заради такого доходу готові ризикнути.

Скільки взяли в борг:

3,06 млрд грн – під 12,18% (до 26.02.2025);

2,77 млрд грн – під 11,98%, (до 01.11.2023);

3,83 млрд грн – під 11,70%, (до 11.05.2022);

6,73 млрд грн – під 11,56%, (до 27.10.2021);

11,35 млрд грн – під 10,75%, (до 21.07.2021);

10,1 млрд грн – під 10,50%, (до 16.06.2021);

4,23 млрд грн – під 10,00%, (до 03.03.2021).

"Інвестори з більшою готовністю беруть участь в угодах з ризиковими інструментами країн, що розвиваються, в тому числі і з українськими ОВДП. 15 грудня Мінфін залучив до бюджету 51,44 млрд грн – рекордну суму за весь час. Крім того, варто враховувати і додаткові ресурси від Європейського союзу, обсяг яких за минулий тиждень перевищив 1 млрд доларів ", – розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Все це привело до надлишку валюти. Доларів на ринку стало більше, а попит на них практично не змінився, в результаті вартість гривні почала зростати.

Як змінювався курс долара bank.gov.ua

Не варто виключати і факт "різдвяного ралі". В кінці року на міжнародних ринках спостерігається підвищена активність, пов'язана з необхідністю змінити інвестиційні портфелі великих гравців. Подібні дії традиційно призводять до підвищеної волатильності і зростання вартості фінансових інструментів. "Очікуємо курс гривні поблизу 27,8 грн за долар", – прогнозує Родлер.

Різдвяне раллі – традиційне зростання акцій і фінансових інструментів в грудні кожного року. Щорічно в цей період значно дорожчають акції Apple, McDonalds, Starbucks. Близько 70% всіх угод в цей період – прибуткові.

"Курс гривні продовжує зміцнюватися на тлі зростання позитивних настроїв на ринку. Учасники з оптимізмом чекають початку масової вакцинації, в той час як макростатистика з Європи свідчить про прискорення відновних процесів в економіці. Зокрема поліпшення спостерігаються в промсекторі і секторі послуг Німеччини і Великобританії. Все це створює надлишок пропозиції валюти над попитом і вкрай позитивно позначається на курсі ", – підсумував Родлер.

Стабільний курс долара найближчим часом прогнозує і аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. Мовляв, іноземці, купуючи гривню, не допустять подорожчання долара вище позначки в 28 грн/$.

"На найближчий тиждень курс долара буде помірно відновлюватися в ціні до позначки в 28.00 гривень за долар. При цьому сповільнити темпи зростання долара можуть нерезиденти, які активно купують гривню. У зв'язку з цим очікувати істотного зростання курсу долара вище 28.00 не варто", – розповідає Пархоменко.

Чому до кінця року дешевшає долар

Міністерство фінансів, щоб знайти гроші на покриття всіх витрат, продає ОВДП за високими ставками. Папери можна купити за гривні, тому іноземці та багаті українці продають свої долари і купують ОВДП.

Українці менше купують валюту, а більше її продають: щоб отримати гривню і витратити її на святкування новорічних свят.

В кінці 2020 го настрою інвесторів покращились: в світі почали випускати вакцини від коронавируса, економіка Європейського союзу показує статистику відновлення.

Курс долара найближчим часом буде коливатися близько психологічної позначки в 28 грн / $. Очікувати різких коливань ні в одну зі сторін не варто.