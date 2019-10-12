Долару прогнозують провал: чому і коли

Курс долара може обвалитися після десятирічного періоду зростання. При цьому діюча монетарна політика, можливо, буде трансформуватися.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, будь-яка економічна система має періоди зростання і спаду. У монетарній політиці також діють свої чіткі правила. Все працює злагоджено до тих пір, поки ставки не стають занадто високими або занадто низькими.

Високий курс долара – саме по собі проблема. "Якщо долар росте надто сильно, напруга в системі збільшується: не тільки для експорту США, але і для ринків, що розвиваються з їх високою залежністю від доларового фінансування і експортних машин", – йдеться в звіті Saho Bank.

Шестирічний період "слабкої" долара закінчилося рівно 11 років тому. І з того моменту американська валюта подорожчала на цілих 22%. Глава відділу стратегії інвестбанку Пітер Гарнрі нагадує, що ймовірність масштабної рецесії в найближчий рік – до 40%. Поки "бакс" залишається стабільним в першу чергу через досить високих темпів розвитку американської економіки.

"Є тільки одна річ, яка дійсно має значення в наші дні, - це глобальна ліквідність долара. Ми працюємо в світі, заснованому на доларах, тому ліквідність в доларах США є ключовим фактором світової економіки і фінансових ринків. З 2014 року світ зіткнувся зі структурною проблемою долара, його дефіциту на тлі політики посилення ФРС ", – відзначає глава відділу макроекономічного аналізу Saxo Bank Крістофер Дембік.

У більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув в бік заощаджень, і США в цій ситуації знаходяться в вразливою позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій будуть вести себе більш стримано, а ось США зі статусом найбільшого боржника в світі виявляться під ударом.

"Ми чекаємо зміни в глобальній економічній ситуації, які поряд з кількома негативними середньостроковими факторами вказують швидше на зниження, ніж на підвищення долара в 2019 році", – йдеться в макроекономічному прогнозі компанії Goldman Sachs.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак після знову стабілізувалася близько 24,4-24,6 грн/$.

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