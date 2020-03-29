Долари завезли в Україну літаками: аналітики розповіли, що буде з курсом

В Україні курс долара найближчим часом досягне позначки у 28,5 грн/$. Незважаючи на те, що в країну вже завезли готівкову валюту, а макроекономічна ситуація залишається стабільною, найближчим часом зупинити девальвацію не вдасться.

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара в Україні, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара

В Україну нарешті почалися поставки готівкового долара. Іще не так давно через припинення авіарейсів американську валюту в країну не завозили. Саме насиченням ринку доларовою готівкою можна пояснити той факт, що курс продажу долара припинив зростання і навіть знизився з пікових, ажіотажних значень, пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Однак кардинально на тенденцію на валютному ринку така ситуація не вплине. Американська валюта дорожчала і дорожчатиме. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,2/28,6 грн", – розповідає Іосуб.

Станом на 27 березня довідковий курс становить 28,14 грн/$. Зазначимо, попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей самий час зросли з 27,81/27,88 до 28,19/28,22 (+1,4%/+1,2%) . Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 27,49/28,54 до 27,92/28,53 (+1,6%/-0,04%).

"Позитивною новиною для гривні стало повідомлення про те, що Міжнародний валютний фонд і Україна досягли прогресу з питання про подальшу фінансову підтримку Києва.

Негативний вплив від карантину і зупинки ділової активності по всій країні починає розростатися. Бюджет недоотримав у березні 35% від планових надходжень і ситуація тільки погіршується. Фінансувати дефіцит доведеться за рахунок емісії або зовнішніх запозичень, тому співпраця з МВФ так критично зараз важлива", – розповідає керівник відділу аналітики Concorde Capital Андрій Шевчишин.

Курс долара

З іншого боку, населення і компанії вичерпують ліміт ліквідності для купівлі валюти, а малі та середні компанії взагалі зупинили діяльність. За його оцінками курс може знизитися до 28,5 грн/$, якщо паніка і далі наростатиме.

Головні загрози для гривні

Для української валюти є дві основні загрози, розповів на брифінгу 27 березня заступник голови НБУ Олег Чурій. Основний фактор – поширення пандемії коронавірусу, можливий спалах захворювання в Україні.

Друга – це продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. З МВФ ніби як майже домовилися (залишилося ухвалити два закони). "Ми ведемо переговори вже за кількома напрямками на постійній основі. Говоримо про те, щоб прискорити отримання нової програми розширеного фінансування, про яку ми домовлялися ще в минулому році. Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує два законопроєкти, ухвалення яких було попередньою умовою", – заявив глава НБУ Яків Смолій. Йдеться про $5,5 млрд.

Зазначимо, ситуація вже нормалізується. Якщо минулого тижня НБУ проводив інтервенції але лише на 1 млрд доларів, то цього тижня ситуація більш-менш збалансована. Два дні Нацбанк не виходив на ринок. "Звідки йде попит на долар? Ситуація особливо не змінилася – це українці, які купують валюту для експортних контрактів і боргових зобов'язань. Але в будь-якому разі попит сутєєво впав", – пояснюють в НБУ.

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