Долар в Україні сильно подорожчає: аналітики озвучили новий курс валют

В Україні курс долара найближчим часом може піднятися вище за психологічну позначку і досягти 28,5 грн/$. Незважаючи на позитивні новини про вдале розміщення єврооблігацій і досить стримані висловлювання нового глави НБУ Кирила Шевченка, девальвація продовжиться.

Опитані аналітики пояснюють: головна причина подорожчання долара в Україні – психологічна. Населення й бізнес скуповують валюту.

Про те, як і чому може зміниться курс долара в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому зростає долар в Україні

"Природа коливань останніх тижнів – психологічна", – розповідає заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу 23 липня. Спочатку валюту почали скуповувати після новини про відставку глави НБУ Якова Смолія, а потім через заяви президента Володимира Зеленського про те, що долар повинен коштувати 30 грн/$.

Страх, що долар підвищать, призводить до ще більше девальвації. "Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкішою. Водночас фундаментальних причин для зниження гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з погляду експорту, цін і обсягів", – розповідає OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Експерт прогнозує значну девальвацію вже найближчого тижня. Якщо зараз за один долар просять 27,78 грн / $, то наступного тижня готівкова валюта буде коштувати 28,2/28,5 грн/$.

Однак з огляду на те, що на вартість валюти впливає насамперед настрій учасників ринку, а не економічні причини, гривня може також швидко повернутися в "старий" діапазон.

Позитивні новини також є – Мінфін розмістив єврооблігації на $2 млрд із погашенням у березні 2033 року і з прибутковістю 7,25% річних. Простіше кажучи, це кредит, який держава бере на відкритому ринку. Якщо МВФ дає кредит із певними умовами, але під приблизно 2-3% річних, то на відкритих ринках, без будь-яких умов Україна може отримати борг під 7,2%.

Гривня в Україні подешевшає НБУ

"Також позитивні новини – очікувані надходження коштів від Єврокомісії обсягом 1,2 млрд євро. Перспективи збили настрій покупців. Продавці та експортери, які раніше притримували валюту, більш активно почали її продавати", – додає Шевчишин.

За оцінками експерта, регулятор окреслив поточний базовий коридор із верхньою межею на підходах до 28 гривень за долар. Тепер відкат курсу покаже, де буде нижня межа коридору.

"Ймовірно, на тлі останніх подій і накопичених відкладених продажів гривня може ще трохи підрости і найближчим часом буде прагнути до позначки 27,6-27,7 грн / $", – прогнозує Шевчишин.

Гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

Згідно з індексом БігМака, українська валюта посідає п'яте місце в списку найбільш недооцінених валют світу. Такого висновку видання The Economist дійшло, вивчивши купівельну спроможність валют різних країн.

Так, в американському ресторані за БігМак просять $5,71, а в Україні 59 грн. Тобто курс нібито повинен бути 10,33 грн/$. Але це оцінка дуже приблизна, вона показує всього лише купівельну спроможність гривні по відношенню до долара.

Це не означає, що валюта повинна стільки коштувати, або що на цей рейтинг має будь-хто рівнятися. Зараз курс долара визначається ситуацією на валютному ринку – балансом між попитом і пропозицією.

"Курс визначається балансом попиту і пропозиції. Індекс БігМака – це дуже умовний показник, який не можна сприймати як "реальний", "справедливий курс", – розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.