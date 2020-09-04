Курс долара в Україні продовжив зростання, а євро подешевшало

Офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 4 вересня

1 долар США – 27,69 грн

1 євро – 32,73 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Офіційний курс валют. НБУ

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,51 грн/$ (+1 коп.)

Продаж – 27,81 грн/$ (+2 коп.)

Курс долара в банках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,32 грн/€ (-3 коп.)

Продаж – 32,85 грн/€ (-9 коп.)

Курс євро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,61 грн/$

Продаж – 27,81 грн/$

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,72 грн/€

Продаж – 32,84 грн/€

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,64 грн/$

Продаж – 27,61 грн/$

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,55 грн/€

Продаж – 32,65 грн/€

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 3 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).

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