Курс долара в Україні продовжив зростання, а євро подешевшало

Курс долара в Україні 4 вересня.
Офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,69 грн
1 євро – 32,73 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Офіційний курс валют. НБУ
Долар:
Купівля – 27,51 грн/$ (+1 коп.)
Продаж – 27,81 грн/$ (+2 коп.)
Курс долара в банках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,32 грн/€ (-3 коп.)
Продаж – 32,85 грн/€ (-9 коп.)
Курс євро в банках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,61 грн/$
Продаж – 27,81 грн/$
Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,72 грн/€
Продаж – 32,84 грн/€
Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,64 грн/$
Продаж – 27,61 грн/$
Курс долара на чорному ринку. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,55 грн/€
Продаж – 32,65 грн/€
Курс євро на чорному ринку. Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 3 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).
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