Долар в Україні подорожчає до кінця жовтня: озвучено прогноз

В Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – прогнозує експерт.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні сильно не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз існує певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів. Ключове питання – розміри цих коливань, якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально.

Міністр підкреслив, що фактор МВФ має скоріше технічний характер. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.