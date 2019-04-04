Долар в Україні подешевшає: аналітик назвав новий курс

В Україні курс долара до 12 квітня буде коливатися біля позначки 26,9 грн/$, що приблизно на 10 коп./$ менше чинного курсу.

Про це OBOZREVATEL повідомив аналітик Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн", – пояснює експерт.

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, залишився поблизу 27,08 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,235/27,260 до 27,070/27,095 (-0,6%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,08/27,34 до 26,91/27,16 (-0,6%). При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем розширився з 0,9% до 1,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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