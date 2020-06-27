Долар в Україні після вихідних подешевшає: в НБУ озвучили нову вартість

В Україні курс долара після вихідних, 30 червня, подешевшає на кілька копійок і досягне позначки в 26,6 грн/$. Таким чином, на початку місяця гривня зміцниться на 22 копійки.

Про це йдеться в опублікованих даних Національного банку України. Довідковий курс євро збільшиться з 29,91 до 29,95 грн. НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

НБУ В Україні за червень подешевшав долар

Курс долара в банківських установах та обмінниках сформується вже після відкриття ринку, 30 червня. Відзначимо, НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Відзначимо, на світових фінансових ринках напередодні стався розпродаж, фондові ринки і сировинний обрушилися на більш ніж 5%, на тлі побоювань нової хвилі пандемії і введення карантину. Країни, що розвиваються на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що відбивається на падінні вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток. Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.