Долар в Україні після карантину проб'є нову позначку: в Кабміні показали, що буде з валютою, цінами та ВВП

В Україні курс долара в середньому в 2020-му складе 28,85 грн/$, при цьому в грудні валюту можна буде купити за 29,95 грн/$. Ціни при цьому за поточний рік виростуть на 5,8%, а ВВП втратить 4,2%.

Про це йдеться в базовому консесус-прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Курс долара

Базовий прогноз

2020 й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ у грудні);

Негативний прогноз

2020 й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ у грудні);

Позитивний прогноз

2020 й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ у грудні);

2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ у грудні);

Інфляція

Базовий прогноз

2020 й – 5,8%;

2021-й – 7,7%;

Негативний прогноз

2020 й – 11,8%;

2021-й – 10,1%;

Позитивний прогноз

2020 й – 3,2%;

2021-й – 5,1%;

Динаміка ВВП

Базовий прогноз

2020 й – мінус 4,2%;

2021-й – 2,4%;

Негативний прогноз

2020 й – мінус 6,6%;

2021-й – 1,5%;

Позитивний прогноз

2020 й – 1,4%;

2021-й – 4,4%:

Консенсус-прогноз розроблений для освітлення консенсусного бачення майбутніх тенденцій і об'єктивної оцінки викликів, що стоять як перед світовою економікою, так і перед економікою України.

За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати досить глибоке падіння в 2020 році – на 4,2%. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) в 2019 році. Однак уже в 2021 році очікується економічне зростання на рівні 2,4%. Інфляція сповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні на на думку експертів – це тривале продовження і посилення внутрішніх карантинних заходів.

За оцінкою експертів, значущими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування і звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів (зовнішні ризики) і значне зростання дефіциту державного бюджету і касових розривів в ПФУ, інших фондах державного соціального страхування (внутрішні ризики).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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