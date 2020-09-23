Долар в Україні перестав рости: скільки коштує валюта в банках і обмінниках
Офіційний курс долара в середу, 23 вересня, залишився без змін – 28,20 грн. А вартість євро знизилася на 8 копійок – до 33,11 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 23 вересня
1 долар США – 28,20 грн
1 євро – 33,11 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,08 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 28,33 грн/$ (0 коп.)
Євро:
Купівля – 32,77 грн/€ (-10 коп.)
Продаж – 33,29 грн/€ (-13 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,19 грн/$
Продаж – 28,26 грн/$
Євро:
Купівля – 32,95 грн/€
Продаж – 33,03 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,19 грн/$
Продаж – 27,77 грн/$
Євро:
Купівля – 33,00 грн/€
Продаж – 33,10 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 22 вересня, виріс на 3 копійки і встановився на рівні 28,20 грн. А ось вартість євро знизилася до 33,19 грн (-14 коп.).