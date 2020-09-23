Долар в Україні перестав рости: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

Офіційний курс долара в середу, 23 вересня, залишився без змін – 28,20 грн. А вартість євро знизилася на 8 копійок – до 33,11 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 23 вересня

1 долар США – 28,20 грн

1 євро – 33,11 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,08 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 28,33 грн/$ (0 коп.)

Євро:

Купівля – 32,77 грн/€ (-10 коп.)

Продаж – 33,29 грн/€ (-13 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,19 грн/$

Продаж – 28,26 грн/$

Євро:

Купівля – 32,95 грн/€

Продаж – 33,03 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,19 грн/$

Продаж – 27,77 грн/$

Євро:

Купівля – 33,00 грн/€

Продаж – 33,10 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 22 вересня, виріс на 3 копійки і встановився на рівні 28,20 грн. А ось вартість євро знизилася до 33,19 грн (-14 коп.).