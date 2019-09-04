Долар в Україні може обвалитися: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара при позитивному сценарії вже у вересні може впасти з 25,2 до 24,7 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: у вересні долар при базовому сценарії стабілізується близько 25-25,8 грн. З іншого боку, якщо депутати ухвалять рішення відкрити ринок землі, великий бізнес почне повертати капітал у країну, щоб витратити гроші на придбання раніше недоступного активу, долар може опуститися в ціні до 24,7 грн.

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"Рекордний попит на українські внутрішні боргові папери з боку нерезидентів, імовірно, збережеться в вересні, незважаючи на зниження облікової ставки НБУ до 17%. У серпні іноземні інвестори змогли збільшити обсяг вкладень в ОВДП на 18,9% до 84,5 млрд грн", – прогнозує експерт.

Чому дешевшає долар

інвестори сприймають Україну як країну для швидкого заробітку (через високі ставки на цінні папери і жорстку монетарну політику НБУ);

економіка показала рекордне за останні роки зростання в другому кварталі 2019-го (на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року);

політична стабільність, готовність продовжити співпрацю з МВФ.

Аналітик Єгор Комов також зазначає: незважаючи на традиційне ослаблення у вересні, в цьому році ситуація переламалася і, найімовірніше, девальвація очікується в межах дуже різкого коридору. За долар, прогнозує експерт, у вересні будуть просити від 25 до 26 грн.

"Потрібно розуміти, що будь-які різкі скачки це не є добре. Нам потрібно виконувати бюджет, планувати дохідну частину. Так вийшло, що закладені в бюджет оцінки виконати буде дуже складно. Очікувалося, що долар буде коштувати значно вище. Значить, більше повинні були отримати. Зараз можливі дірки латаються, зокрема, новими боргами", – пояснює Комов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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