Долар в Україні досягне нової позначки – прогноз аналітика

В Україні курс долара в перший тиждень листопада збільшиться з 28,4 до 28,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня ще дещо подешевшає і буде прагнути до позначки 28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

Відзначимо, курс гривні в п'ятницю, 30 жовтня, знизився до позначки 28,45 гривень за долар після того, як представництво Євросоюзу в Україні закликало уряд відновити умови для ефективної роботи антикорупційних органів. Конституційний суд України скасував низку антикорупційних норм в законодавстві, в тому числі кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

"Також, слід зазначити негативні настрої інвесторів на світових фінансових ринках. Всі країни знаходяться в червоній зоні на тлі рекордних захворювань і вводяться жорсткі обмеженя. Тому нерезиденти та інвестори йдуть в кеш і намагаються закрити свої позиції, що призводитьб до додаткового тиску на ринок. До всього додається і чинник кінця місяця, коли учасники закривають контракти", – розповідає Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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