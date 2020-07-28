Долар упав до багатомісячного мінімуму: аналітик назвав причини

Mакроекономіка 04:00, 28.07.2020

Курс долара 27 квітня впав до рекордно низьких показників. Долар до євро досяг мінімальної за 22 місяці позначки, також американська валюта впала до п'ятирічного мінімуму по відношенню до швейцарського франка. Головні причини – нова фаза конфлікту між США і Китаєм і проблеми з відновленням американської економіки.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Єгор Комов. "Долар знизився навіть по відношенню до гривні, правда, куди менш значно, ніж по відношенню до великих світових валют. Причин для цього безліч: починаючи від закриття консульств США в Китаї і Китаю в США і закінчуючи невтішними даними про відновлення зайнятості", – пояснює аналітик.

За словами Комова, якщо ситуація буде розвиватися в такому ж напрямку, то курс долара може втратити ще близько 5% по відношенню до найбільших світових валют.

"В Україні через внутрішні девальваційних факторів очікувати такого падіння не варто. Однак стабілізувати ситуацію зовнішній фактор допоможе", – пояснює Комов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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