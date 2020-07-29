Долар США може втратити статус головної валюти світу – Goldman Sachs

Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що американський долар може втратити статус резервної світової валюти.

Однією з ознак цього є різке підвищення цін на золото, говориться в публікації Bloomberg.

Стратеги Goldman попередили, що політика Федерального резерву США додатково друкувати долари з метою підтримати економіку під час коронакризи викликає "валютні побоювання", що може покласти край пануванню долара. Інвестори турбуються, що додаткова емісія викличе інфляцію в майбутньому, тож вони будуть змушені відходити від долара і активно купувати золото.

"Золото є останньою інстанцією, особливо в умовах, подібних нинішній, коли уряди знецінюють свої паперові валюти і опускають реальні процентні ставки до рекордних мінімумів", – наводить агентство слова стратегів Goldman.

Наразі, за їхніми словами, "існують реальні побоювання з приводу довговічності долара США як резервної валюти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на золото в понеділок, 27 липня, оновили рекордний максимум, перевищивши позначку в $1930 за унцію (приблизно 31,1 г).