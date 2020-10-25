Долар розвернеться на 180 градусів після виборів: що буде з гривнею

В Україні після першого туру місцевих виборів почнеться плавне зміцнення гривні. Рух долара розвернеться на 180 градусів, а валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.

Детальніше про те, як і чому зміниться вартість американської валюти в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться вартість валюти

Долар коливається в межах психологічно прийнятних позначок як для населення, так і для бізнесу. Причин для девальвації немає. "Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Член Ради Нацбанку Василь Горбаль заявив про те, що ситуація з курсом гривні стабільна і прогнозована, і останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.

Приблизно такий самий прогноз OBOZREVATEL озвучив й аналітик RoboForex Андрій Гойлов. За його словами, на вартість валюти впливатимуть такі новини:

на засіданні правління НБУ з питань монетарної політики було вирішено зберегти облікову ставку на рекордно низькій позначці в 6,0%;

регулятор має намір і далі стимулювати економічне зростання політикою "дешевих грошей";

за 9 місяців 2020 року темпи падіння промислового виробництва до аналогічного періоду 2019 року сповільнилися до 7,0% (у серпні було 7,4%);

Згідно зі звітом МВФ про стан світової економіки за жовтень, за ВВП на душу населення Україна програє таким країнам, як Косово і В'єтнам. "За валютною парою долар/гривня очікую рух у діапазоні 28,22-28,35. Єдина європейська валюта проти гривні відновить зростання до рівня 33,55", – прогнозує Андрій Гойлов.

Іншої думки дотримується аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер. Із початку місяця курс рухається в діапазоні 28,20-28,40 грн за долар. Якихось відчутних приводів для виходу за його межі поки немає. Однак, як каже аналітик, набагато більше причин очікувати нацвалюту біля верхньої, а не нижньої позначки.

"Напруженість на міжнародних майданчиках усе ще зберігається. Великі надії покладалися на прийняття нових економічних стимулів у США, але в середу оптимізм інвесторів розсіявся після того, як Дональд Трамп звинуватив демократів у навмисному затягуванні переговорів перед президентськими виборами... Мабуть, Нацбанк налаштований допомогти уряду досягти поставлених завдань до кінця року, а для цього потрібно плавно знизити курс до закладеного в бюджеті рівня в 29,5 грн за долар. Очікуємо курс біля позначки в 28,30 грн за долар", – упевнений Родлер.

МВФ поліпшив прогноз для України

МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ очікують курс гривні до долара США на позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні дуже не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, нині є певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Ключове питання – розміри цих коливань, якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально. Міністр наголосив, що фактор МВФ має, найімовірніше, технічний характер. Впливають на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції. МВФ – це також один із факторів припливу валюти в країну, але це не основний фактор, а лише один із них.