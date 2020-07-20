Долар почав тиждень з подорожчання: курс валют на 20 липня

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:35, 20.07.2020 Оновлено: 09:45, 20.07.2020

Офіційний курс долара в понеділок, 20 липня, виріс і встановився на рівні27,36 грн (+8 коп.). Довідковий курс євро склав 31,25 грн (+12 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 20 липня

  • 100 доларів США – 2736 грн;

  • 100 євро – 3125 грн.

Курс валют в Україні
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,32 грн/$

  • Продаж – 27,45 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,34 грн/€

  • Продаж – 31,46 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,34 грн/$

  • Продаж – 27,45 грн/$

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 31,34 грн/€

  • Продаж – 31,46 грн/€

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,38 грн/$

  • Продаж – 27,44 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,05 грн/€

  • Продаж – 31,12 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+15 коп.). Довідковий курс євро склав 31,12 грн (+9 коп.).

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