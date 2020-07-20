Долар почав тиждень з подорожчання: курс валют на 20 липня
Офіційний курс долара в понеділок, 20 липня, виріс і встановився на рівні – 27,36 грн (+8 коп.). Довідковий курс євро склав 31,25 грн (+12 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 20 липня
100 доларів США – 2736 грн;
100 євро – 3125 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,32 грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Євро:
Купівля – 31,34 грн/€
Продаж – 31,46 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,34 грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Євро:
Купівля – 31,34 грн/€
Продаж – 31,46 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,38 грн/$
Продаж – 27,44 грн/$
Євро:
Купівля – 31,05 грн/€
Продаж – 31,12 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+15 коп.). Довідковий курс євро склав 31,12 грн (+9 коп.).