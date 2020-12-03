Долар обвалився до рекордної за два роки позначки: що сталося

Співвідношення долара до інших світових валют знизилося до мінімальної за два роки позначки. Водночас європейська валюта (євро) трималася на рівні 1,21 долара.

Про це повідомляє видання Reuters. Є кілька причин такої тенденції. Зокрема, законодавці у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо економічних стимулів, які допоможуть послабити вплив COVID-19 у Сполучених Штатах.

Крім того, апетит до ризику був також посилений завдяки оптимізму через недавні події щодо розгортання вакцин проти COVID-19. У середу Великобританія схвалила вакцину Pfizer Inc.

Джоел Крюґер, ринковий стратег LMAX Group, сказав, що очікування подальшого стимулювання означає, що ринки, як і раніше, дивляться в кращий бік. "Ринок нині зосереджено на тому, щоб і далі ігнорувати будь-який ризик погіршення ситуації й фіксуватися на будь-яких позитивних змінах, пов'язаних із вакциною", – сказав Крюґер.

Європейський центральний банк заявив, що надасть додаткові стимули, щоб допомогти єврозоні, на своєму засіданні 10 грудня. Як зазначають стратеги ING, рух євро значною мірою зумовлений слабкістю долара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.