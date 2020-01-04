Долар, комуналки і зарплати: прогнози для українців на 2020 рік

У 2020 році українців чекає ціла низка нововведень. Що буде з доларом, чи виростуть зарплати і як зміниться ринок праці, читайте в прогнозах від OBOZREVATEL.

Долар піде вгору (можливо, різко)

У новому році курс долара очікує невизначеність. За прогнозами експерта Ігоря Гарбарука, він зростатиме, проте невідомо, до якої позначки. У кращому разі – близько 27 гривень за одиницю валюти. У гіршому – понад 30.

"Оскільки у бюджеті з'явилася діра, Мінфін за сприяння Нацбанку взялися за продажу облігацій національного позики. І напродавалися настільки, що привели до країни спекулятивний капітал. Фактично вони створили фінансову піраміду, виходи з якої можуть бути різними. Якщо в Україні в найближчому майбутньому увійдуть гроші МВФ на рівні 5,5 млрд гривень, то це буде досить м'який сценарій виходу із ситуації. Якщо не зайдуть, то оптимістичні сценарії з курсом 24,7-27 гривень за долар будуть необ'єктивними. Тоді долар може коштувати 31 або 33 гривні", – спрогнозував Гарбарук.

Зарплати зростуть, але не сильно

Також у 2020 році очікується зростання зарплат, проте не таке швидке, як у попередні роки. Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата складе 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

Крім того, в Кабміні озвучили і реальне збільшення зарплат, що враховує і зростання цін. Цей показник складе 10,1% у порівнянні з 2019 роком.

HR-експертка сайту rabota.ua Тетяна Пашкіна у коментарі OBOZREVATEL назвала вищі цифри – 10-15% приросту. Пояснює вона це просто – в Україні досить багато неефективних працівників, тому й платити більше їм не будуть.

"Ефективність роботи наших працівників не настільки висока, щоб їм грошей з лівого рукава і з правого відсипати", – зауважила Пашкіна.

В Україні очікується зростання зарплат

Український ринок праці може втратити "мізки"

У 2020 році український ринок праці може зазнати деяких змін. Через лібералізацію ринку праці в Німеччині туди можуть виїхати українські айтішники, медики та інші люди "інтелектуальних" професій. Такою думкою з OBOZREVATEL поділилася фахівчиня дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Юлія Дрожжина.

За нашими дослідженнями, підвищується попит на міграцію не серед робітників і сезонних працівників. Скажімо так: якщо активно виїздили руки, то зараз активно почнуть виїздити мізки. І причини для цього інші: якщо одні їдуть за кращими заробітками, то інші від'їздять від відчуття нестабільності. За кращими кар'єрними та професійними можливостями", – поділилася Дрожжина.

При цьому ТОП-5 найпопулярніших сфер у новому році не зміниться:

IT;

продажі;

маркетинг;

піар-менеджмент;

адміністративний персонал.

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Біткоїн може знову злетіти

Найпопулярніша криптовалюта наразі перебуває у доволі нестабільному становищі. Біткоїн або впаде до позначки у $7000, або підскочить до $7800.

Зараз він коштує $7289 і досяг сфери незначної підтримки, як кажуть експерти. На сьогодні біткоін торгується всередині низхідного каналу, і якщо ціна завершить формування нової хвилі, то він може вирости.

"Якщо ціна повторить цей самий патерн, то вона знову сформує свічку бичачого поглинання, спрямовану на максимуми діапазону в районі 7800 доларів", – додали експерти.

Про такий сценарій говорять із більшою ймовірністю, ніж про падіння його вартості.

Доля біткоіну поки невизначена

Комуналка може подешевшати

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вже у січні людям можуть прийти платіжки на 30% нижче. Рішення, яке дозволить це зробити, було ухвалене на Раді розвитку територій і громад.

"Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму у платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди і президента України Володимира Зеленського. Від сьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижчою на 30%", – заявив Гончарук.

Фактично це знизить платіжки в середньому на 300-400 гривень, а відповідальність за це поклали на місцеву владу. Їй, за словами прем'єра, передані всі механізми для коригування і перерахунку ціни на газ.

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