Долар і євро в Україні уповільнили зростання: скільки коштують у банках і обмінниках
Офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,66 грн (+6 коп.). Довідковий курс євро склав 31,67 грн (+8 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Напередодні офіційний курс долара піднявся відразу на 24 копійки, а євро – на 33 копійки.
Курс НБУ на 21 липня
100 доларів США – 2766 грн;
100 євро – 3167 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,56 грн/$
Продаж – 27,87 грн/$
Євро:
Купівля – 31,30 грн/€
Продаж – 31,87 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,87 грн/$
Продаж – 28,00 грн/$
Євро:
Купівля – 32,07 грн/€
Продаж – 32,29 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,85 грн/$
Продаж – 27,98 грн/$
Євро:
Купівля – 31,78 грн/€
Продаж – 32,00 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,60 грн (+24 коп.). Довідковий курс євро склав 31,59 грн (+33 коп.).