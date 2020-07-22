Долар і євро в Україні уповільнили зростання: скільки коштують у банках і обмінниках

Офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,66 грн (+6 коп.). Довідковий курс євро склав 31,67 грн (+8 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Напередодні офіційний курс долара піднявся відразу на 24 копійки, а євро – на 33 копійки.

Курс НБУ на 21 липня

100 доларів США – 2766 грн;

100 євро – 3167 грн.

Курс валют в Україні 22 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,56 грн/$

Продаж – 27,87 грн/$

Курс валют в Україні 22 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 31,30 грн/€

Продаж – 31,87 грн/€

Курс валют в Україні 22 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,87 грн/$

Продаж – 28,00 грн/$

Курс валют в Україні 22 липня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,07 грн/€

Продаж – 32,29 грн/€

Курс валют в Україні 22 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,85 грн/$

Продаж – 27,98 грн/$

Курс валют в Україні 22 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 31,78 грн/€

Продаж – 32,00 грн/€

Курс валют в Україні 22 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,60 грн (+24 коп.). Довідковий курс євро склав 31,59 грн (+33 коп.).