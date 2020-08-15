Долар і євро пішли вниз: скільки коштуватиме валюта 17 серпня

В Україні 17 серпня подешевшають долар і євро. Колаж Обозревателя

Нацбанк України відчутно знизив курси валют на понеділок, 17 серпня. Долар подешевшає на 6 копійок, а євро одразу на 11 копійок.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 серпня

1 долар США – 27,34 грн

1 євро – 32,30 грн.

Курс валют від НБУ на 17 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Це означає, що на почтаку тижня валюта також може подешевшати у банках і обмінниках, а також на чорному ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.).

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