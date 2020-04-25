Долар для українців подорожчає: в Нацбанку показали нову вартість

В Україні курс долара після вихідних, 27 квітня, збільшиться з 27,01 до 27,14 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Девальвація на 13 коп./$ – можлива динаміка на початок наступного тижня. При цьому варто відзначити, що НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з реалізованими на міжбанківському валютному ринку операціям станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

НБУ

Відзначимо, в 2020 році курс гривні впаде на 25%, тоді як в минулому році гривня зміцнилася на 14%, з початку поточного року курс нацвалюти впав майже вполовину від прогнозу. Про це йдеться в прогнозі аналітиків рейтингового агентства Fitch Ratings. І ось чому:

Банківська система країни подолала негативний вплив коронавірусу. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як із боку бізнесу, так і з боку населення спав.

Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу буде використовуватися для нових купівель, щойно з'явиться додаткова ліквідність.

Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні знадобляться нові драйвери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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